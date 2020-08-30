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30.08.2020 (12:30)

В августе саперы ЗВО вывезли из Ленобласти и Петербурга более 340 взрывоопасных предметов

На территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в августе текущего года мобильными группами разминирования инженерно-саперного полка ЗВО было обнаружено, вывезено и утилизировано свыше 340 артиллерийских снарядов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасные предметы различного калибра были обнаружены в местах строительства объектов инфраструктуры, частных садовых участках, и лесных массивах региона. Специалисты саперных подразделений ежедневно выполняли более 10 заявок по разминированию на территории Ленинградской области и Северной столицы.

Среди обнаруженных населением снарядов - советские и немецкие боеприпасы. Многие из них, несмотря на продолжительный срок пребывания в грунте, сохранили взрывную способность. Все вывезенные снаряды были утилизированы на полигоне установленным образом.  

При проведении мероприятий разминирования инженеры использовали новейший комплекс разминирования МИКР, включающий в себя различные устройства инженерной разведки местности, роботизированный комплекс «Кобра» и общевойсковые костюмы разминирования ОВР-2, оборудованные защитным шлемом и специальными кевларовыми пластинами.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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