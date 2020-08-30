30.08.2020 (12:12)

75 лет со дня основания отметила Ржевская дивизия противовоздушной обороны Западного военного округа

В г. Ржеве (Тверская область) прошли торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня образования дивизия противовоздушной обороны имени трижды Героя Советского союза маршала авиации Александра Покрышкина Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

В ходе торжественных мероприятий в управлении дивизии командование под руководством командира соединения генерал-майора Вячеслава Скрипко, поздравило личный состав с годовщиной образования. В здании офицерского клуба соединения прошла церемония награждения наиболее отличившихся военнослужащих, а также проведен праздничный концерт.

Кроме того, на территории офицерского клуба соединения состоялось открытие четырех бюстов великих военных деятелей России: Александра Невского, генералиссимуса Александра Суворова, фельдмаршала Михаила Кутузова, маршала Георгия Жукова.

Дивизия ПВО берет свое начало в победном 1945 году с формирования Московского истребительного авиационного корпуса с дислокацией управления в г. Москва, организационно входящий в Воздушную истребительную Армию Московского района ПВО.

В частях соединения в разные годы проходили службу 22 Героя Советского Союза. Среди них трижды Герой Советского Союза маршал авиации Александр Покрышкин, дважды герой Советского Союза генерал-полковник авиации Андрей Боровых, летчик-истребитель Николай Гулаев, летчик-ас полковник Алексей Смирнов и др.

В настоящее время дивизия противовоздушной обороны дислоцируется в границах Западного военного округа и несет постоянное боевое дежурство по охране государственных границ в воздушном пространстве Российской Федерации протяженностью 2700 км с площадью района ответственности соединения более 40000 кв. км.

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