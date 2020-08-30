30.08.2020 (11:45)

Экипаж МАК «Махачкала» одержал победу в товарищеском матче по футболу в рамках конкурса «Кубок моря-2020»

В рамках международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2020» военные моряки из России и Азербайджанской Республики провели товарищеский матч по футболу.

Игра состоялась на территории военно-морской базы «Пута». В упорной борьбе экипаж мак «Махачкала» одержал победу над своими коллегами из Азербайджанской Республики. Матч завершился со счетом 3:2.

Теперь экипажу малого артиллерийского корабля «Махачкала» предстоит встретиться с коллегами из Азербайджана в матче по волейболу.

Конкурс по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2020» проходит на территории военно-морской базы «Пута» ВМС Азербайджанской Республики и продлится до 4 сентября. За время проведения состязаний моряки двух стран покажут свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

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