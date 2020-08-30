30.08.2020 (11:24)

Товарищеские спортивные игры прошли на конкурсе «Открытая вода-2020» во Владимирской области

В Муроме (Владимирская обл.) в ходе международного конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода-2020» Армейских международных игр состоялись товарищеские спортивные состязания между российскими и китайскими военнослужащими.

На полигоне «Вантовый» у реки Оки участники от Западного военного округа и Народно-освободительной армии Китая приняли участие в спортивных играх по различным видам спорта, прошедшим в формате матчей, эстафет и смешанных команд. По итогам соревнований были выявлены победители в личном и командном первенствах, которых наградили сувенирами с символикой Армейских международных игр.

В шести этапах конкурса «Открытая вода-2020» российским и китайским военнослужащим предстоит максимально быстро осуществить переправу на другой берег реки боевой техники с применением специальных средств инженерных войск: плавающих транспортеров ПТС-2, путепрокладчиков БАТ-2, паромно-мостовых машин ПММ-2М, понтонного парка ПП-2005М с буксирно-моторными катерами БМК-МО и БМК-МТ.

Финал состоится 2 сентября.

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