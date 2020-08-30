30.08.2020 (11:15)

На полигоне Хмелевка состоится Кубок командующего Балтийским флотом по киберспорту и тактическим играм в полевых условиях

На полигоне Хмелевка, где сейчас проходит международный этап конкурса «Морской десант-2020» идет подготовка к другим, виртуальным и лазерным баталиям.

31 августа здесь состоится открытие и сражения между любителями виртуальных танковых боев по «World of Тanks» и тактической игре «Лазертаг». Турнир в таком формате проводится в Калининградской области во второй раз.

Организаторами четрвертого турнира на кубок командующего Балтийским флотом, выступили командование Балтийским флотом, «Ростелеком» и Калининградское отделение Федерации компьютерного спорта России.

Состязания, посвящённые Армейским играм, состоятся прямо на полигоне Хмелевка в специально установленных и подготовленных для компьютерных и тактических игр армейских палатках и тактическом поле.

В соревнованиях примут участие команда Балтийского флота, юнармейская сборная, подразделение кадетов и команды жителей области.

Ранее в Столице янтарного края уже проводились соревнования по кибер-спорту с участием военнослужащих и этот турнир станет четвертым. Первые пробные соревнования на приз Командующего Балтийским флотом прошли накануне Дня ВМФ в июле 2017 года.

Участники нынешних кибертурниров, сойдутся в финале на тактическом поле и компьютерной арене в дни проведения международного конкурса

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