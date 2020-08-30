30.08.2020 (10:50)

Горные стрелки ЦВО впервые завоевали кубок АрМИ по "Конному марафону" в Республике Тыва

Команда Российской Федерации, представленная военнослужащими горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), впервые завоевала кубок Армейских международных игр по "Конному марафону", завершившегося в Республике Тыва.

По итогам двух этапов "Конный марафон на длинную дистанцию" и "Смешанная эстафета" международного конкурса "Конный марафон" победителем в командном зачете и обладателем Кубка Армейских международных игр-2020 стала команда Российской Федерации. Кроме того, по результатам соревнований участники российской команды отличились в индивидуальном зачете: рядовой Хулер Кыртынмай занял третье место в номинации сапер-стрелок, рядовой Мерген Саая стал лучшим среди медицинских инструкторов-стрелков, младший сержант Салгал Куулар удостоился медали за второе место в номинации командир группы-снайпер.

Конкурс "Конный марафон" Армейских международных игр-2020 организован во второй раз и впервые на территории Российской Федерации в предгорье Саян в Республике Тыва, в нем принимали участие команды России, Узбекистана. В рамках конкурса, который проходил с 23 по 30 августа, команды совершили двухдневный конный марш на дистанцию свыше 130 километров, приняли участие в "Смешанной эстафете" и выполнили специальные задачи по метанию гранаты из окопа и в ходе скачки, преодоление полосы препятствий, огневой подготовке и отработке тактических действий.

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