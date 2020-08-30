30.08.2020 (10:15)

Выставка Русского географического общества состоялась на военной базе РФ в Таджикистане

Выставка работ участников фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна» состоялась в 201-й военной базе, дислоцированной в Таджикистане.

«Выставка просто уникальная и потрясающая. Она вызывает бурю положительных эмоций и заставляет нас в очередной раз понимать масштабы нашей страны, ее необъятные просторы, ее ресурсы. И мы в очередной раз убеждаемся, какая красивая Россия», - сказал заместитель командира 201-й военной базы по военно-политической работе полковник Николай Наткин.

Фотовыставка, развернутая на территории соединения, позволила военнослужащим заглянуть в самые прекрасные и отдаленные уголки России, а также лично оценить фотоработы. Кроме потрясающих пейзажей, посетителям были представлены снимки, знакомящие с традициями и обычаями коренных народов России. Всего за три дня работы выставку посетили более 2 тыс. военнослужащих, члены их семей из Душанбинского и Бохтарского военных городков.

Фотоконкурс «Самая красивая страна» – масштабная акция Русского географического общества, объединяющая лучших фотографов России. В этом году на конкурс поступило 59538 снимков от 8645 авторов. В финал было отобрано по 10 фотографий в номинациях основного конкурса и по пять — в номинациях «Самой красивой страны глазами детей».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице