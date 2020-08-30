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30.08.2020 (10:13)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнование по настольному теннису

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло соревнование по настольному теннису в рамках годовой спартакиады среди подразделений соединения.

В турнире, который проводился по регламенту парной игры, приняло участие 16 команд, представляющие различные подразделения ОГРВ ПРРМ.  Состязание прошло по олимпийской системе со стадии 1/8 финала. По итогам турнира по настольному теннису среди подразделений ОГРВ ПРРМ первое место заняла команда роты охраны.

По завершении состязания состоялось награждение призеров грамотами и ценными подарками.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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