30.08.2020 (09:30)

Около 10 тыс. единиц военной техники, задействованной в МВТФ ЮВО «Армия-2020», возвращено в пункты постоянной дислокации

Более 10 тыс. единиц военной техники, задействованной на площадках динамического и статического показа международного военно-технического форума (МВТФ) Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2020», возвращено в пункты постоянной дислокации.

Возврат осуществлялся комбинированным способом, в том числе с использованием железнодорожного транспорта на расстояние более 500 км, тралами, а также в составе механизированных колонн. Вся военная техника, задействованная в форуме, возвращена в парки боевых машин воинских частей ЮВО.

В рамках форума военнослужащие ЮВО продемонстрировали военную и специальную технику, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и зенитный ракетный комплекс «Тор-М1», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и «Ураган», 240-мм самоходный миномет «Тюльпан» и 203-мм самоходно-артиллерийскую установку (САУ) «Малка», 152-мм самоходную «Мста-С» и буксируемую «Мста-Б» гаубицы, 120-мм самоходное артиллерийское орудие «Хоста», танки Т-72Б3 и Т-90А, боевые машины БМП-3 и БТР-82АМ, модернизированную станцию помех радиосвязи Р-325УМВ, возимый генератор помех РП-377 1Л «Лесочек», автоматизированная станция помех Р-330Ж «Житель» и комплекс радиотехнического контроля «Свет-КУ» самолеты Су-30М2, Су-25СМ3, вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28, бронированные автомобили «Тайфун-К» и «Тайфун-У», «Тигр» и «Рысь».

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020», проходил в период с 27 по 29 августа в на территориях парков «Патриот» Ставропольского края, во Владикавказе, Волгограде, Каспийске, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, в Чечне и в армянском городе Гюмри, где дислоцируется российская военная база.

Проведение МВТФ ЮВО было организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Всего в этом году военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» посетили около 300 тыс. человек.

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