30.08.2020 (09:15)
В Абхазии российские военнослужащие ЮВО сдали проверку по физической подготовке
Более 3 тыс. военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии сдали масштабную проверку по физической подготовке.
На современном стадионе и спортплощадках соединения солдаты и офицеры выполнили нормативы на быстроту, силу и выносливость, в том числе подтягивание и подъем силой на перекладине, бег на 100 м и 5 км.
Нормы физической нагрузки определялись в соответствии с возрастной группой и категорией военнослужащего, каждый из которых выполнил от 3 до 5 специальных упражнений.
Проверкой также было предусмотрено выполнение упражнений военно-прикладных видов спорта-метание гранат, совершение марш-броска в полной экипировке и преодоление полосы препятствий.
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