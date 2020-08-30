30.08.2020 (09:15)

В Абхазии российские военнослужащие ЮВО сдали проверку по физической подготовке

Более 3 тыс. военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии сдали масштабную проверку по физической подготовке.

На современном стадионе и спортплощадках соединения солдаты и офицеры выполнили нормативы на быстроту, силу и выносливость, в том числе подтягивание и подъем силой на перекладине, бег на 100 м и 5 км.

Нормы физической нагрузки определялись в соответствии с возрастной группой и категорией военнослужащего, каждый из которых выполнил от 3 до 5 специальных упражнений.

Проверкой также было предусмотрено выполнение упражнений военно-прикладных видов спорта-метание гранат, совершение марш-броска в полной экипировке и преодоление полосы препятствий.

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