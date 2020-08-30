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30.08.2020 (09:00)

Психологи Каспийской флотилии в ходе подготовки к СКШУ «Кавказ -2020» провели профессиональные тренинги с экипажами кораблей

Психологи Каспийской флотилии (КФл) в ходе подготовки к стратегическому командно-штабному учению (СКШУ) «Кавказ-2020» провели комплекс тренингов по коррекции психологического состояния членов корабельных экипажей.

В течение нескольких дней специалисты провели около 20 социально-психологических тренингов с использованием различных упражнений, направленных на снятие нервно-эмоциональной напряжённости моряков.

В связи с тем, что на каждом корабле различные условия быта, специфика службы и численность личного состава, психологами флотилии были разработаны индивидуальные программы психологической подготовки для каждого экипажа.

Сразу несколько специалистов одновременно работали с коллективом моряков и особый акцент делался на создании комфортного доверительного климата. Психологи выступали не только в роли ведущих, но и являлись равноценными участниками процесса.

Основным плюсом проведения специальных тренингов и занятий является возможность общения моряков в непринуждённой обстановке, что позволяет полноценно отдохнуть от напряжённой службы и получить эмоциональное расслабление.

Этому также помогают и специально подобранные психологами упражнения, прослушивание и просмотр специальных аудио- и видеозаписей, а также другие мероприятия по снятию нервно-психической нагрузки, что в свою очередь положительно влияет на качество выполнения боевых задач экипажами кораблей в море.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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