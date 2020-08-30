30.08.2020 (09:50)

Форум «Армия-2020» на Урале, в Сибири и Поволжье посетили более 97 тыс. человек - ЦВО

Площадки военно-технического форума «Армия-2020» на Урале, в Сибири и Поволжье посетили более 97 тыс. человек. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

«В период с 27 по 29 августа площадки военно-технического форума «Армия-2020» на Урале, в Сибири и Поволжье посетили более 97 тыс. человек. Для гостей были развернуты выставки современного вооружения и военной техники из почти 400 образцов, стоящих на вооружении войск округа. Двадцать пять из них представили предприятия оборонно-промышленного комплекса», - заявил генерал-полковник А.Лапин.

В пресс-службе уточнили, что на территории ЦВО площадки форума были развернуты в Екатеринбурге, Новосибирске и в поселке Рощинский под Самарой. В рамках Года памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов впервые были развернуты кластеры исторической техники времен Великой Отечественной войны.

В рамках форума на всех площадках состоялся динамический показ огневых и маневренных возможностей современной военной техники. Посетители форума смогли наблюдать за розыгрышем тактических эпизодов с участием мотострелковых подразделений, групп специального назначения при поддержке боевых самолетов и вертолетов, артиллерии и беспилотной авиации.

Культурно-досуговую программу обеспечили военные ансамбли песни и пляски, областные и городские творческие коллективы. Для комфортного времяпрепровождения посетителей были развернуты фуд-корты, полевые кухни с солдатской кашей, детские игровые зоны.

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