30.08.2020 (09:43)

В Дудинке на Таймыре появилась «Аллея моряков-североморцев»

В городе Дудинка – административном центре Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района – состоялось торжественное открытие «Аллеи моряков-североморцев» и церемония закладки камня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 90-летия Таймыра. У ледовой арены «Таймыр» было посажено более 10 елей.

Открыли «Аллею моряков-североморцев» заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, под командованием которого проходит очередной поход арктической группировки Северного флота, и Глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин.

В ходе торжественной церемонии вице-адмирал Олег Голубев отметил, что «эта аллея является данью памяти тем, кто пришел первым на эту территорию, и неважно кто это был: кочевник, первопроходец, исследователь, моряк. Они все делали одно замечательное дело – осваивали территорию нашей великой Родины».

Землю для высадки деревьев в Дудинку привезли из северных городов России, которые вошли в боевую историю страны. Так, горсть земли доставлена из Североморска, где находится главная военно-морская база Северного флота России, городского поселения Диксон – единственного места за Уралом, где произошел бой с гитлеровскими частями, из Полярного – города воинской славы, пункта базирования Северного флота, а также города-героя Мурманска. В исторической посадке деревьев приняли участие руководители Таймыра, Дудинки и Заполярного транспортного филиала «Норникеля», военные командиры, а также представители молодежи, спорта, байк-клуба, врачи, юнармейцы и молодые семьи.

В следующем году планируется продолжить обустройство аллеи, которая станет точкой притяжения для всех горожан и гостей Таймыра.

Решение посадить в Дудинке «Аллею моряков-североморцев» местные власти приняли в связи с тем, что Северный флот, начиная с 2017 года регулярно проводит на Таймыре не только военные учения, но и расширяет в данном регионе культурные и спортивные связи. Творческие коллективы Северного флота уже давно хорошо знают на Таймыре и с радостью ждут в гости. Как и хоккейную команду Северного флота, которая стала традиционным участником и неоднократным победителем хоккейного турнира на «Кубок северных городов».

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