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30.08.2020 (08:30)

Команды военных альпинистов России и Узбекистана преодолели скальный участок местности в Кабардино-Балкарии

Команды военных альпинистов России и Узбекистана преодолели скальный участок местности, который входит во второй этап конкурса «Эльбрусского кольца», в ходе которого военнослужащие совершают стокилометровый марш вокруг Эльбруса в Кабардино-Балкарии.

Военные скалолазы организовали преодоление скального участка местности, высота скального массива составила 150 метров. При преодолении участка первая связка с нижней страховкой прокладывала маршрут, по проложенному пути передвигалась вся команда, а последняя связка собирала с контрфорса все снаряжение.

Подведение итогов специальной задачи №8 «Преодоление скального участка местности» состоится после возвращения всех команд и судейской коллегии с маршрута марш-броска.

По итогам первого этапа международных соревнований в общем зачете победила команда России, которая представлена военнослужащими Воздушно-десантных войск, набравшая 4543 очка. На втором месте идет команда России №3 Южный военный округ (3990 очков), на третьем – Россия №3 Восточный военный округ (3932 очка). На четвертом месте команда Узбекистана с результатом 3704 балла.

Все альпинисты выполняют задания конкурса в реальных условиях и в отрыве от расположения части. Препятствия преодолеваются со штатным оружием и в полной экипировке, вес которой составляет не менее 30 кг.

СПРАВОЧНО:

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Узбекистана и России. Российские команды представлены высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного военного округа, Восточного военного округа и Росгвардии.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

Торжественное закрытие состязаний состоится 5 сентября 2020 г. в рамках международного этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
Эльбрусское кольцо , АрМИ
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