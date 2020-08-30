30.08.2020 (07:52)

Сегодня на полигоне Ташлыково в Нижегородской области состоится финал конкурса военных инженеров «Безопасный маршрут»

На полигоне Ташлыково (Нижегородская обл.) сегодня пройдет финал конкурса военных инженеров «Безопасный маршрут», проводимый в рамках Армейских международных игр–2020.

Участникам соревнований из России, Республики Беларусь, Вьетнама и Узбекистана предстоит провести десантирование с макета вертолета, преодолеть макет двухэтажного дома, разминировать брод, участок противопехотного минного поля, восстановить участок колонного пути, преодолеть препятствие с использованием механизированного моста, разобрать преграду из бревен и лесной горящий завал.

Для обозначения движения танковой колонны задействованы танки Т-72Б3М.

Победители и призеры соревнований будут награждены кубками, медалями, грамотами и ценными подарками. В отдельных номинациях призы получат лучшее инженерно-саперное отделение, расчет механизированного моста и экипаж инженерной машины.

В ознаменовании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перед началом финального соревнования перед зрителями разыграют военно-историческую реконструкцию.

Все участники и гости международного конкурса «Безопасный маршрут» Армейских международных игр – 2020 смогут посетить «Партизанскую деревню» и проникнуться бытом и жизнью людей которые боролись с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

С представлениями выступят участники байкерского клуба «Ночные волки» и группа «Калибр 17/01».

Справочно:

Состязания инженерных войск «Безопасный маршрут» проходят на полигоне Ташлыково (г. Кстово, Нижегородская обл.) в рамках Армейских международных игр–2020. В конкурсе принимают участие военнослужащие из России, Республики Беларусь, Вьетнама и Узбекистана.

Соревнования пройдут на маршруте, протяженностью 1350 м. Каждая команда в составе инженерно-саперного подразделения, расчета механизированного моста и экипажа инженерной машины выступает в роли отряда обеспечения движения танковой колонны.

В конкурсе задействовано более 60 единиц различной инженерной техники, бронетранспортеры БТР-82А, тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2, инженерные машины разграждения ИМР-2 и бульдозеры на артиллерийском тягаче БАТ-2, более 100 человек личного состава, а также военная авиация.

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