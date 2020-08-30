30.08.2020 (05:00)

В финале международного конкурса «Безопасный маршрут» будет применяться боевая авиация

В финале конкурса «Безопасный маршрут», проходящий в рамках Армейских международных игр – 2020 на полигоне Ташлыково в Нижегородской области будет применяться боевая авиация.

Для создания на конкурсе обстановки, приближенной к боевой, будут задействованы истребители-бомбардировщики Су-34.

Сразу после старта над полем появится вертолет Ми-8, оборудованный системой минирования ВСМ-1. Система предназначена для установки противопехотных и противотанковых мин на местности внаброс с вертолета. Ми-8 сымитирует установку мин, которые участники соревнований должны обезвредить.

В течение всего оставшегося времени конкурса над полигоном будет летать пара вертолетов Ми-24, обеспечивая прикрытие саперных подразделений.

Справочно:

Состязания инженерных войск «Безопасный маршрут» проходят на полигоне Ташлыково (г. Кстово, Нижегородская обл.) в рамках Армейских международных игр–2020. В конкурсе принимают участие военнослужащие из России, Республики Беларусь, Вьетнама и Узбекистана.

Соревнования пройдут на маршруте, протяженностью 1350 м. Каждая команда в составе инженерно-саперного подразделения, расчета механизированного моста и экипажа инженерной машины выступает в роли отряда обеспечения движения танковой колонны.

В конкурсе задействовано более 60 единиц различной инженерной техники, бронетранспортеры БТР-82А, тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2, инженерные машины разграждения ИМР-2 и бульдозеры на артиллерийском тягаче БАТ-2, более 100 человек личного состава, а также военная авиация.

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