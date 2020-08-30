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30.08.2020 (05:35)

Моряки ТОФ примут участие в открытии обновлённого мемориала воинам-освободителям Курильских островов в Петропавловске-Камчатском

Планируется, что 3 сентября в Сквере Свободы Петропавловска-Камчатского пройдёт церемония торжественного открытия обновлённого мемориала Воинам-освободителям Курильских островов. У памятника будут закреплены 26 гранитных плит, на которых увековечены имена 1068 погибших воинов. Масштабная работа по восстановлению фамилий, имен и званий погибших в ходе Курильской десантной операции, историками и краеведами Камчатки была проведена в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Мемориальные плиты для монумента в центре столицы Камчатки изготовили в Карелии и для того, чтобы они вовремя прибыли к месту назначение глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин обратился за помощью лично к Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу. Решением главы военного ведомства детали памятника самолётом Ил-76 Военно-транспортной авиации накануне были доставлены на Камчатский аэродром Елизово.

В День окончания Второй мировой войны, вместе с жителями Камчатского края память павших героев почтят военнослужащие Войск и сил на Северо-Востоке России (ОКВС). У мемориала будет выстроен Почётный караул от частей этого объединения Тихоокеанского флота, а музыкальное сопровождение торжественной части церемонии обеспечит военный оркестр ОКВС.

В этот же день запланировано торжественное прохождение военнослужащих в центре Петропавловска-Камчатского. Тренировки парадных расчётов начнутся 31 августа.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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