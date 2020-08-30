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30.08.2020 (05:25)

В Бурятии танкисты ВВО провели с юнармейцами «Уроки мужества»

В Республике Бурятия командный состав танкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа, провел с юнармейцами 20-й общеобразовательной школы «Урок мужества» на тему «Честь воина» в предверии дня окончания Второй мировой войны.

Перед началом мероприятия, командование с участниками мероприятия почтили память не вернувшихся с войны солдат минутой молчания, после чего офицеры рассказали ребятам о значимых подвигах бойцов Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.

В завершении памятного мероприятия военнослужащими было организовано совместное памятное фотографирование с учениками.

Всего к мероприятиям привлекалось более 30 юнармейцев.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Юнармия
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