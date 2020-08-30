30.08.2020 (05:20)

В Забайкальском крае с военнослужащими Восточного военного округа проведена комплексная тренировка по РЭБ

С военнослужащими подразделений РЭБ общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, на текущей неделе проведена комплексная тренировка по управлению силами и средствами системы радиопомех.

В ходе мероприятия военнослужащие отработали практические задачи по подавлению мобильной связи, ведение радиоразведки путем определения точек излучения аппаратов в сетях сотовой связи, а так же нанесение местоположения абонентских точек на цифровую карту.

В рамках тренировки военнослужащие развернули на время современные комплексы и оборудование радиоэлектронной борьбы.



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