30.08.2020 (05:20)
В Забайкальском крае с военнослужащими Восточного военного округа проведена комплексная тренировка по РЭБ
С военнослужащими подразделений РЭБ общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, на текущей неделе проведена комплексная тренировка по управлению силами и средствами системы радиопомех.
В ходе мероприятия военнослужащие отработали практические задачи по подавлению мобильной связи, ведение радиоразведки путем определения точек излучения аппаратов в сетях сотовой связи, а так же нанесение местоположения абонентских точек на цифровую карту.
В рамках тренировки военнослужащие развернули на время современные комплексы и оборудование радиоэлектронной борьбы.