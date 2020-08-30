Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.08.2020 (05:15)

Танковый экипаж из Республики Бурятия установил рекорд скорости на международном этапе конкурса «Танковый биатлон-2020»

В международном этапе конкурса «Танковый биатлон» соревнуется экипаж из Республики Бурятия. Они установили рекорд скорости этого года соревнований, разогнав танк до 81 км/ч.

В ходе прохождения трассы на полигоне Алабино в Подмосковье, танковый экипаж, который входит в состав сборной команды Вооруженных Сил Российской Федерации, в индивидуальной гонке вторых экипажей первого дивизиона показали лучший в своем заезде результат среди коллег из Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

В состав танкового экипажа мотострелкового соединения вошли командир танка гвардии старший сержант Сергей Михеев, наводчик-оператор гвардии сержант Павел Золотько, механик-водитель гвардии младший сержант Баин Бодеев.

Стоит отметить, что подготовка экипажей проходила под руководством чемпионов армейских международных игр «Арми-2018» и «Арми-2019» прапорщика Бато Цыдыпова и старшины Ивана Осеева.  

В ходе подготовки к конкурсу, они поделились с кандидатами своими навыками и опытом, рассказали о  нестандартных подходах по отработке тактики действий в преодолении соревновательной трассы.

Напомним, что победителями престижного конкурса «Танковый биатлон» в прошлом году стали военнослужащие танкового и мотострелковых соединений Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия. Прапорщик Бато Цыдыпов стал двукратным чемпионом мира, а старшина Иван Осеев установил рекорд скорости танка, разогнав боевую машину до 84 км/ч.

Новости по теме:
Военная полиция и автоинспекция ВВО обеспечивают безопасность дорожного движения в ходе международного конкурса «Суворовский натиск»
Первая победа российской команды на международных состязаниях военных автоинспекторов «Дорожный патруль» АрМИ – 2020
Российские десантники стали лучшими в рукопашных схватках на «Десантном взводе»
Руководители делегаций стран участниц конкурса «Воин мира» возложили цветы к мемориалу памяти павших в боях Великой Отечественной войны

Метки:
АрМИ , Танковый биатлон
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false