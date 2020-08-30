30.08.2020 (05:15)

Танковый экипаж из Республики Бурятия установил рекорд скорости на международном этапе конкурса «Танковый биатлон-2020»

В международном этапе конкурса «Танковый биатлон» соревнуется экипаж из Республики Бурятия. Они установили рекорд скорости этого года соревнований, разогнав танк до 81 км/ч.

В ходе прохождения трассы на полигоне Алабино в Подмосковье, танковый экипаж, который входит в состав сборной команды Вооруженных Сил Российской Федерации, в индивидуальной гонке вторых экипажей первого дивизиона показали лучший в своем заезде результат среди коллег из Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

В состав танкового экипажа мотострелкового соединения вошли командир танка гвардии старший сержант Сергей Михеев, наводчик-оператор гвардии сержант Павел Золотько, механик-водитель гвардии младший сержант Баин Бодеев.

Стоит отметить, что подготовка экипажей проходила под руководством чемпионов армейских международных игр «Арми-2018» и «Арми-2019» прапорщика Бато Цыдыпова и старшины Ивана Осеева.

В ходе подготовки к конкурсу, они поделились с кандидатами своими навыками и опытом, рассказали о нестандартных подходах по отработке тактики действий в преодолении соревновательной трассы.

Напомним, что победителями престижного конкурса «Танковый биатлон» в прошлом году стали военнослужащие танкового и мотострелковых соединений Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия. Прапорщик Бато Цыдыпов стал двукратным чемпионом мира, а старшина Иван Осеев установил рекорд скорости танка, разогнав боевую машину до 84 км/ч.

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