30.08.2020 (05:09)

Проверки подразделений антитеррора прошли в Приморской общевойсковой армии ВВО

В воинских частях и соединениях Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) на текущей неделе проведена плановая проверка подразделений противодействия терроризму.

В ходе мероприятия группы противодействия получили сигнал от дежурной смены, а затем военнослужащие подразделений антитеррора выполнили задачи по усилению охраняемых сооружений и по блокированию и уничтожению условной вооруженной группы, проникшей на объекты военной инфраструктуры.

При штурме зданий, в котором укрывались условные террористы, использовались имитационные средства, а также для создания обстановки максимально приближенной к реальной, использовано большое количество холостых боеприпасов.

При проведении тренировок особое внимание было уделено организации взаимодействия между группами антитеррористических подразделений и ведению РХБ разведки.



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