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30.08.2020 (05:03)

Военная полиция и автоинспекция ВВО обеспечивают безопасность дорожного движения в ходе международного конкурса «Суворовский натиск»

Во время проведения международного конкурса среди экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» Армейских международных игр, для обеспечения безопасности дорожного движения и правопорядка на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища  подразделения территориальных отделов военной полиции и ВАИ перешли на усиленный режим несения службы.

Более 10 патрулей, сформированных из основных подразделений, осуществляли дежурство, в том числе на служебных транспортных средствах.

В период проведения соревнований было организовано тесное взаимодействие с органами МВД для совместного несения службы по обеспечению порядка.

Все передвижения военной техники, задействованной в мероприятиях на полигоне, контролируют сотрудники военной автоинспекции.

Справочно: Финал международного конкурса экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск»  проводится на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Конкурс считается одним из главных в системе Армейских международных игр. Для участия в конкурсе прибыло восемь команд. Это представители Республики Беларусь, Афганистана, Ирана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали, Конго и России Большинство стран участвуют в конкурсе впервые.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Суворовский натиск
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