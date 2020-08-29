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29.08.2020 (22:09)

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков открыл в Воронежской области памятник танку «Беспощадный»

Танк был привезён из базы хранения в Сибири и восстановлен в Центре подготовки младших специалистов автобронетанковой службы в городе Острогожск Воронежской области.

Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков открыл в Воронежской области памятник танку «Беспощадный», построенному на деньги художников и поэтов во время Великой Отечественной войны.

По инициативе Главного автобронетанкового управления создан памятник танку «Беспощадный», построенному в 1942 году на деньги художников и поэтов во время Великой Отечественной войны. Мемориал построен в честь столетия отечественного танкостроения в Воронежской области.

В его открытии принимал участие заместитель министра обороны Герой России генерал армии Дмитрий Булгаков.

Танк был привезён из базы хранения в Сибири и восстановлен в Центре подготовки младших специалистов автобронетанковой службы в городе Острогожск Воронежской области.

Тяжёлый танк «Беспощадный» был построен в 1942 году на деньги поэтов Николая Тихонова, Виктора Гусева, Сергея Михалкова, Самуила Маршака,
а также художников Кукрыниксов. Громкое имя ему присвоили, чтобы он выделялся среди других. Художники также оформили этот танк.  На башне они нарисовали силуэт краснозвёздного танка, стрелявшего прямой наводкой в Гитлера, разлетавшегося от снаряда на части. Рядом с рисунком были написаны стихи-напутствия Маршака.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Булгаков
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