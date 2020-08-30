30.08.2020 (01:00)

Первая победа российской команды на международных состязаниях военных автоинспекторов «Дорожный патруль» АрМИ – 2020

Данный элемент применения навыков в точном расчете тормозного пути при экстренном торможении после достижения скорости автомобилем свыше 70 км/ч выполнялся в ходе международного состязания впервые.

На 150 метровой дистанции военный автоинспектор остановил служебный автомобиль за 98 сантиметров до момента лобового столкновения с препятствием не вводя её в неуправляемый занос. В соответствии с Положением о проведении конкурса экстренное торможение работающей машины на экстремальных оборотах можно начинать не ранее 30 метров до препятствия.

В этой номинации военнослужащий Республики Узбекистан занял второе место, бронзу принес российской команде капитан Антон Додин, полностью остановив машину за 1,5 метра до препятствия.

Особенный интерес вызывает тот факт, что наиболее волнующий элемент состязания, демонстрирующий навык, характер и подготовку военного автоинспектора при возникновении ситуации, когда не представляется возможным уйти от лобового столкновения с препятствием, впервые появился на состязаниях в 2020 году.

На состязание «Разгон и торможение» команда Российской Федерации традиционно вышла на старт первой, демонстрируя свои навыки на патрульных автомобилях «CHEVROLET NEXIA-3».

Основные мероприятия состязательной части международного конкурса будут проходить до 2 сентября 2020 года.

Международные соревнования военных автоинспекторов впервые проходят на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан. Минобороны Республики Узбекистан предоставила командам-участникам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

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