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29.08.2020 (19:52)

На конкурсе “Десантный взвод” не было равных российским парашютистам в индивидуальном прыжке на точность

На конкурсе по полевой выучке среди десантных подразделений “Десантный взвод”, проходящий в рамках Международных армейских игр “АрМИ-2020”, завершился этап “Индивидуальный прыжок с парашютом на точность.

Всего в этапе, проходившем на аэродроме “Шабаны” и площадке приземления “Кислово” приняло участие 12 парашютистов (по 3 человека от команды) из России, Белоруссии, Китая и Алжира.

По условиям конкурса, прыжок выполнялся с серийными парашютными системами специального назначения (управляемые парашютные системы классификации «крыло»), стоящими на вооружении армий государств-участников и не являющимися спортивными из вертолета Ми-8АМТШ с высоты 1200 м с интервалом отделения парашютистов от воздушного судна не менее трех секунд и стабилизированным снижением (свободным падением) не менее трех секунд.

Участникам необходимо было попасть в круг диаметром 10 метров с 30-сантиметровым кругом в его центре, что соответствовало нолю, а каждое приземление на расстоянии от центра прибавляло дополнительные сантиметры и влияло на результат. Российские десантники выступали с парашютными системами специального назначения “Арбалет-1”, белорусские с парашютными системами “Лесник”, китайские десантники с парашютами отечественного (китайского) производства.

Показав лучший результат, с суммарным отклонением от центра 30 см, победу на этапе одержали российские десантники, второй результат показали десантники Народно-освободительной армии Китая с суммарным отклонением от центра 2 м 18 см, третьими стали десантники из Республики Беларусь с суммарным отклонением от центра 6 м 25 см.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
Десантный взвод , АрМИ , Воздушно-десантные войска
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