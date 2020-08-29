29.08.2020 (21:16)

Воздушно-десантные войска в рамках динамического показа боевых возможностей подразделений ВДВ на военно-техническом форуме «Армия-2020» продемонстрировали весь спектр вооружения войск

В рамках динамического показа боевых возможностей подразделения Воздушно-десантных войск на военно-техническом форуме «Армия-2020», на полигоне «Алабино» продемонстрировали боевые возможности десантно-штурмовой роты с противотанковым резервом и огнеметным отделением, усиленной самоходно-артиллерийской батареей. В ходе розыгрыша был продемонстрирован эпизод с применением тактического воздушного десанта.

Динамический показ возможностей вооружения, военной и специальной техники Воздушно-десантных войск началось с высотного десантирования разведывательной группы специального назначения в количестве 10 человек из транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ с высоты 4 тыс. метров, с задачей проведения разведки в тылу противника и установления координат наиболее важных объектов условного противника.

После проведения разведки, на рубеж открытия огня выдвинулся передовой отряд в составе мобильной группы из четырех багги «Барсик», вооруженных 120-мм минометами 2С12 «Сани» и НСВС «Корд». Нанеся огневое поражение условному противнику, передовой отряд совершил отход в указанный район.

Одновременно с мобильной группой, с противоположного фланга начало движение и заняла свои огневые позиции самоходно-артиллерийская батарея 2С9 «Нона-С» в составе 6 орудий.

Продолжая показ возможностей вооружения, военной и специальной техники Воздушно-десантных войск, после огневого удара парой вертолетов МИ-35 по мишеням, имитирующим танковую колонну, состоялась высадка подразделения тактического воздушного десанта методом беспарашютного десантирования из вертолетов МИ-8АМШТ с высоты 15 метров различными способами, в том числе и из положения зависания вертолетов с использованием спусковых устройств, горного снаряжения и канатов.

Завершив высадку, подразделение тактического воздушного десанта вело огонь из стрелкового оружия и гранатометов по группам мишеней, имитирующих наступающую группу пехоты, расположенных по фронту 100 и в глубину 50 м на дальности 400-500 м.

Для эвакуации подразделений тактического воздушного десанта были задействованы три БТР-МДМ «Ракушка», которые выдвинулись на указанный рубеж, и после посадки личного состава вышли в район сосредоточения.

После удара армейской авиации с правого и левого флангов начали движение в колоннах парашютно-десантная рота на БМД-4М и противотанковый резерв в составе 3 единиц 2С25 «Спрут», 3 единиц БТР-РД «Корнет», а также 2 единиц БТР-МДМ с огнеметным отделением.

После занятия указанного рубежа и открытия огня, БМД-4М и 2С25 «Спрут» с места открыли огонь из 100-мм орудий и 125-мм пушек по мишеням, имитирующим артиллерийские орудия на дальность 1300 м, после чего залпом одновременно были осуществлены пуски ПТУР из 100-мм орудий, 125-мм пушек и БТР-РД «Корнет» по мишеням-макетам, имитирующим танки и расположенными на дальности до 4000 м.

В движении экипажи боевых машин десанта вели огонь из 30-мм пушек 2А42 со средним темпом по 50 снарядов в минуту по мишеням, имитирующим бронетранспортеры на дальности 1500 м. Продолжая движение, экипажи боевых машин продолжали вести беглый огонь малым темпом, по 50 снарядов, по мишеням, имитирующим боевые машины пехоты на дальности 1600 м, а также сосредоточенный огонь роты по воздушной цели, обозначенной световой миной.

В финале показа тактического эпизода под прикрытием дымовой завесы системы «Туча» был осуществлен отход личного состава и военной техники подразделений ВДВ в районы сосредоточения.

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