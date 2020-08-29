29.08.2020 (19:52)

Руководители делегаций стран участниц конкурса «Воин мира» возложили цветы к мемориалу памяти павших в боях Великой Отечественной войны

В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне руководителями делегаций стран участниц конкурса «Воин мира» Армейских международных игр - 2020 совместно с ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими в городе Иджеван, состоялось возложение цветов к мемориалу памяти местных жителей, павших в боях Великой Отечественной войны.

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