29.08.2020 (19:52)
Руководители делегаций стран участниц конкурса «Воин мира» возложили цветы к мемориалу памяти павших в боях Великой Отечественной войны
В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне руководителями делегаций стран участниц конкурса «Воин мира» Армейских международных игр - 2020 совместно с ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими в городе Иджеван, состоялось возложение цветов к мемориалу памяти местных жителей, павших в боях Великой Отечественной войны.
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