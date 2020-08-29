29.08.2020 (19:19)

Свыше 18 тыс. человек посетили форум «Армия-2020» под Самарой

Свыше 18 тыс. человек посетили военно-технический форум «Армия-2020», прошедший на Рощинском полигоне Самарской области.

Проведение форума было организовано на девяти кластерах, на которых гости смогли ознакомиться с оружием и современной военной техникой, стоящей на вооружении 2-й общевойсковой армии и соединении специального назначения Центрального военного округа. Более 50 образцов боевой экипировки, средства вооружения, боевая техника мотострелковых, танковых, артиллерийских и инженерных подразделений, а также войск противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы – все это посетители форума смогли самостоятельно подержать в руках или посидеть в машине.

Новинкой форума стали новейший автомат Калашникова АК-12, комплект универсальной тактической тренировочной системы "Штурм", комплект развёртывания временных дорог (КВРД), а также демонстрационный пролёт авиации ЦСКА.

Кроме того, на форуме были развернуты полевые кухни, на которых военные повара готовили солдатскую кашу с мясом, варили чай и пекли хлеб. В целях профилактики нераспространения коронавирусной инфекции на входе были развёрнуты медицинские посты, на который измеряли температуру, обрабатывали руки и, при необходимости, выдавали медицинские маски. Также на форуме функционировал мобильный пункт отбора граждан на контрактную службу.

Торжественное закрытие военно-технического форума «Армия-2020» прошло в 15 часов, в ходе которого перед гостями выступили творческие коллективы 2-й общевойсковой армии и Самарской области.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице