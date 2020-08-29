29.08.2020 (21:57)

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020» завершил свою работу

С 23 по 29 августа 2020 года мероприятия форума в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также на 66 площадках, расположенных в военных округах и на Северном флоте посетили 1 490 115 человек.

В этом году форум проходил одновременно с Армейскими международными играми-2020, которые завершатся 5 сентября.

Начиная с этого года, помимо традиционных площадок форума (Конгрессно-выставочный центр «Патриот», полигон Алабино, аэродром Кубинка, все военные округа и Северный флот) в Астраханской области на полигоне Ашулук была продемонстрирована уникальная программа противодействия беспилотным летательным аппаратам.

В работе форума приняли участие представители 92 иностранных государств, направившие свои официальные военные делегации, из которых 18 высокого уровня. Общее количество представителей иностранных военных ведомств составило 320 человек.

Национальные выставочные экспозиции представили 6 иностранных государств (Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан, Южная Осетия).

На полях форума проведена 91 двусторонняя встреча, 39 из них прошли с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга, ФСВТС. По линии АО «Рособоронэкспорт» и предприятий военно-промышленного комплекса состоялись 52 двусторонние встречи.

Выставочная экспозиция была сформирована в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка общей площадью свыше 320 тыс. кв. м.

В этом году статическая экспозиция Минобороны России предусматривала ряд особенностей. На открытой площадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот» была развернута выставка новейших и перспективных образцов вооружения.

В павильоне «D» была сформирована экспозиция «Инновационная деятельность Минобороны России», где военнослужащими 17 научных рот Вооруженных Сил Российской Федерации было представлено более 60 экспонатов.

Посетителям форума была представлена уникальная экспозиция «Аллея Танкпрома», посвященная 100-летию отечественного танкостроения, включающая линейку из 22 танков и бронеавтомобилей, характеризующую основные этапы развития отрасли за этот период. На выставке, посвященной вековому юбилею отечественного танкостроения, были представлены официально запатентованные образцы исторической и современной бронетанковой техники из музейных фондов Минобороны России и предприятий оборонной промышленности.

На специализированной экспозиции «Военное образование. Престиж и инновации» представители вузов и довузовских образовательных организаций Минобороны России представили передовые технологии, применяемые в обучении и подготовки будущих офицеров. На экспозиции посетители смогли увидеть автоматизированную систему управления военным образованием, электронные образовательные ресурсы, виртуальные и интерактивные тренажеры.

В павильонах предприятий промышленного комплекса прошла Международная выставка «Продукция ведущих предприятий ОПК России». Ключевые предприятия оборонно-промышленного комплекса России продемонстрировали свыше 1000 перспективных разработок вооружения военной и специальной техники, а также образцов высокотехнологичной продукции двойного назначения. Шесть демонстрационно-выставочных комплексов: Государственная корпорация «Ростех», АО «Концерн «Калашников», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Объединенная судостроительная корпорация», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» общей площадью 37,5 тыс. кв. м продемонстрировали различные интерактивные объекты, включающие в себя современные симуляторы подготовки специалистов, а также тренажеры виртуальной реальности.

На форуме «АРМИЯ-2020» заключено более 40 государственных контрактов с 27 предприятиями различных отраслей промышленности: авиационной, судостроительной, космической, радиоэлектронной и тяжелого машиностроения.

Сумма заключенных государственных контрактов составила рекордную сумму более 1 триллиона 160 млрд. При этом предприятиям ОПК предстоит выполнить разработку, изготовление, ремонт (модернизацию), а также поставку более 640 образцов ВВСТ.

Заинтересованными органами военного управления предварительно отобрано и включено в сводный реестр более 300 перспективных инновационных разработок и проектов.

Гран-при Международного военно-технического форума «Армия-2020» удостоен коллектив Акционерного общества «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

На открытой площадке КВЦ «Патриот» размещены площадки «Клуба болельщиков» всех конкурсов Армейских международных игр-2020.

На форуме «АРМИЯ-2020» прошел Международный чемпионат «ДРОНБИАТЛОН-2020», в котором приняли участие три команды из Российской Федерации и совместная команда Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Перед началом состязания для зрителей и участников было продемонстрировано лазерное шоу и шоу «ЭРА» из 60 дронов. Соревнования прошли в формате командной гонки. Операторы беспилотников продемонстрировали свое мастерство в управлении дронами на предельных скоростях, точности и впервые в формате «Drag racing», особенностями которого является серия парных гонок по ограниченной прямой трассе (100 м) на максимальное ускорение.

В многофункциональном огневом центре Парка «Патриот» прошел шахматный турнир с боевой стрельбой «Интеллектуальный биатлон», включающий в себя шахматный турнир в режиме блиц-игры и соревнование по стрельбе из стрелкового оружия. В интеллектуальном военно-прикладном спортивном состязании с элементами боевой стрельбы могли принять участие посетители и участники форума.

В этом году была значительно расширена и обновлена выставочная часть авиационного кластера форума на аэродроме Кубинка, в рамках которой были представлены специализированные экспозиции перспективной, современной и исторической авиационной техники и вооружения, беспилотной авиации и авиационных компонентов. Предприятия авиационной промышленности на открытой экспозиции представили специалистам иностранных делегаций возможности по модернизации девяти современных образцов авиационной техники, а также был расширен формат летной программы форума с участием авиационных пилотажных групп Воздушно-космических сил.

Для динамического показа от Минобороны России было задействовано более 320 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также образцы продукции предприятий промышленности. В этом году показ был разделен на эпизоды, чтобы наглядно продемонстрировать возможности современных и перспективных образцов вооружения и военной техники.

В ходе научно-деловой программы форума проведено 186 мероприятий по наиболее актуальным проблемам обеспечения обороны государства, развития международного военного, военно-технического и военно-экономического сотрудничества. Общее количество участников деловой программы составило более 11 тыс. человек. Модераторами мероприятий научно-деловой программы были приглашены известные общественные деятели, ведущие ученые, эксперты и генеральные конструкторы.

Значимыми мероприятиями форума стали конференция Минобороны по искусственному интеллекту, заседание межведомственной комиссии, в состав которой входят представители Минобороны и государственной корпорации «Росатом», мероприятия региональных отделений Российской академии наук, а также мероприятия, проводимые в презентационной зоне Военного инновационного технополиса «Эра», конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов».

В режиме видео-конференции проведены 18 крупных мероприятий из городов России (Москва, Санкт-Петербург, Кострома, Рязань, Воронеж, Севастополь, Галицыно, Череповец, Североморск, Екатеринбург, Новосибирск, Оренбург, Владивостоке др.).

Для проведения культурно-массовых, спортивных и патриотических мероприятий были задействованы все объекты Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». Посетителям и участникам форума была предоставлена возможность посетить Главный Храм Вооруженных Сил Российской Федерации и Мультимедийный историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти».



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