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29.08.2020 (19:44)

Вертолеты и беспилотники ЦВО обеспечили контроль за проведением международных конкурсов АрМИ-2020 в Республике Тыва

Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ смешанной авиационной эскадрильи  и расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" ЦВО, в ходе проведения конкурсов "Военное ралли" и "Конный марафон" Армейских международных игр-2020 на территории Республики Тыва, выполнили комплекс специальных задач по сопровождению одиночных автомобилей, автомобильных колонн и конных подразделений на соревновательных маршрутах. Кроме того, летчики армейской авиации обеспечили переброску представителей международного судейского корпуса к контрольным точкам, находящимся в труднодоступных горных районах.

Международные этапы конкурсов военных водителей «Военное ралли» и вьючно-транспортных подразделений «Конный марафон» проходят в Республике Тыва с 23 августа. В «Конном марафоне» принимают участие команда России и дебютант конкурса - команда Узбекистана. В «Военном ралли» представлены команды вооруженных сил Белоруссии, России, Сербии и Узбекистана. Вне конкурсной программы в соревнованиях принимают участие команды Камского и Уральского автомобильных заводов.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Военное ралли , Конный марафон , Центральный военный округ
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