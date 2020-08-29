29.08.2020 (19:12)

Формирование единых подходов к организации достижения национальных целей развития и реализации национальных проектов обсудили на форуме "АРМИЯ-2020"

В рамках научно-деловой программы международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» был проведён круглый стол «Формирование единых подходов к организации достижения национальных целей развития и реализации национальных проектов».

Организатором мероприятия выступил Департамент военно-экономического анализа Минобороны России, а модератором – врид директора - Андрей Лобачев, который отметил важность развития и реализации национальных проектов.

Участники круглого стола обсудили вопросы стратегического планирования экономики при достижении национальных целей развития, факторы успеха при реализации национальных проектов, а также участие Минобороны в них.



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