29.08.2020 (19:12)
Формирование единых подходов к организации достижения национальных целей развития и реализации национальных проектов обсудили на форуме "АРМИЯ-2020"
В рамках научно-деловой программы международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» был проведён круглый стол «Формирование единых подходов к организации достижения национальных целей развития и реализации национальных проектов».
Организатором мероприятия выступил Департамент военно-экономического анализа Минобороны России, а модератором – врид директора - Андрей Лобачев, который отметил важность развития и реализации национальных проектов.
Участники круглого стола обсудили вопросы стратегического планирования экономики при достижении национальных целей развития, факторы успеха при реализации национальных проектов, а также участие Минобороны в них.