29.08.2020 (19:11)

Мощи святителя Луки доставили для поклонения в Главный храм Вооруженных Сил РФ

29 августа 2020 года, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в храме Воскресения Христова в Главном храм Вооруженных Сил Российской Федерации доставили мощи святителя Луки Крымского. Мощи будут пребывать в храме до 3 сентября.

«Святитель Лука - один из тех, кто изображён на стенах нашего храма. Здесь в притворе при самом входе, святитель Лука изображён в своем медицинском халате как он совершал операции» - отметил на торжественной встрече председатель Художественного совета по строительству храма Победы протоиерей Леонид.

По случаю прибытия святых мощей в Главном храме Вооруженных Сил РФ прошло праздничное богослужение.

Справочно:

Святитель Лука (до монашеского пострига — Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий 1877-1961), архиепископ Симферопольский и Крымский, родился 27 апреля 1877 года в г. Керчи, в семье провизора. Валентин Феликсович проучился год на юридическом факультете, затем перешел на медицинский факультет Киевского университета. В 1903 г. он с отличием окончил университет.

В январе 1904 г., во время войны с Японией, направлен с госпиталем Красного Креста на Дальний Восток и работал в г. Чите заведующим хирургическим отделением госпиталя. С 1905 по 1917 гг. В.Ф. Войно-Ясенецкий работал земским врачом в больницах Симбирской, Курской, Саратовской и Владимирской губерний и проходил практику в московских клиниках. За это время он сделал множество операций.

В 1921 г., проф. Войно-Ясенецкий был рукоположен во диакона, 12 февраля — во иерея и назначен младшим священником Ташкентского кафедрального собора, оставаясь и профессором университета. В мае 1923 г. отец Валентин принял пострижение в монашество с именем Луки, в честь св. апостола и евангелиста Луки. 12 мая того же года он хиротонисан тайно в г. Пенджекенте во епископа Ташкентского и Туркестанского.

В 1934 г. вышла в свет его книга «Очерки гнойной хирургии», ставшая настольной книгой хирургов. С первых же дней Великой Отечественной войны до конца 1943 г. епископ Лука работал главным хирургом и консультантом Красноярского эвакогоспиталя для тяжелораненых.

Осенью 1942 г. он был возведен в сан архиепископа с назначением на Красноярскую кафедру. В январе 1944 г. его назначают архиепископом Тамбовским и Мичуринским. В мае 1946 года он назначен архиепископом Симферопольским и Крымским.

На Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2004 г. святитель Лука был причислен к лику святых для общецерковного почитания. Память его празднуется 29 мая ст. ст./11 июня н. ст, а также 25 января (7 февраля) — вместе со святыми новомучениками и исповедниками Российскими и 15 (28 декабря) — собор всех Крымских святых.

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