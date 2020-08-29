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29.08.2020 (19:42)

Церемония закрытия международных конкурсов "Конный марафон" и "Военное ралли" впервые пройдет в "Центре Азии" в Кызыле

Церемония закрытия конкурсов "Конный марафон" и "Военное ралли" Армейских международных игр-2020 впервые пройдет в скульптурном комплексе "Центр Азии" на берегу Енисея в Республике Тыва.

Имена победителей соревнований участники сразу двух конкурсов Армейских международных игр-2020 "Конный марафон" и "Военное ралли" узнают в скульптурном комплексе «Центр Азии», расположенном на берегу Енисея. Представители десяти команд из Белоруссии, России, Сербии и Узбекистана выйдут на площадь перед обелиском с государственными флагами и в форме вооруженных сил стран-участниц конкурсов. По итогам конкурсов военнослужащим будут вручены кубки и медали за победу в соревнованиях.

В конкурсе "Конный марафон" принимают участие военнослужащие вьючно-транспортных подразделений из России и Узбекистана. Состав участников "Военного ралли" представлен сборными Белоруссии, России, Сербии и Узбекистана, а также командами Камского и Уральского автомобильных заводов. Церемония закрытия конкурсов состоится 30 августа в 10:00 в культурном комплексе "Центр Азии" в столице Республики Тыва в Кызыле.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Конный марафон , Военное ралли , Центральный военный округ
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