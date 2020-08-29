29.08.2020 (18:54)

В КВЦ «Патриот» наградили лауреатов Международного военно-технического форума «Армия-2020»

Сегодня в Конгрессно-выставочном (КВЦ) «Патриот» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020».

Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров вручил награды лауреатам в шести номинациях.

Всего было награждено более 30 лауреатов в номинациях «За вклад в организацию и проведение форума», «Лучшая инновационная разработка, представленная на форуме», «Лучшая экспозиция форума», «За вклад в волонтерское обеспечение форума» и «За вклад в культурно-художественное обеспечение форума».

Генерал-майор Андрей Гончаров поблагодарил номинантов за организацию и активную деятельность в ходе подготовки и проведения мероприятия.

Справочно:

МВТФ «Армия-2020» проведен в КВЦ «Патриот» в период с 23 по 29 августа.

Более 11 тыс. представителей профессионального сообщества приняли участие в 186 мероприятиях — круглых столах, конференциях, брифингах и заседаниях.

Военнослужащими 17 научных рот Вооруженных Сил Российской Федерации на форуме представлено более 60 экспонатов.

Заключено более 40 государственных контрактов с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 1 трл160 млрд рублей.

Заинтересованными органами военного управления предварительно отобрано и включено в сводный реестр более 300 перспективных инновационных разработок и проектов.

Среди участников форума определены 113 лауреатов в 13 номинациях.

В рамках статической и динамической программы форума из числа Минобороны России представлены более 5 тыс. образцов вооружения, военной и специальной техники.

В мероприятии приняли участие 1457 предприятий и организации (в том числе 17 зарубежных), которые представили более 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.



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