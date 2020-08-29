29.08.2020 (19:15)

Военно-технический форум «Армия-2020» завершился в Екатеринбурге

Церемония закрытия форума состоялась в субботу, 29 августа, на полигоне «Свердловский». За время проведения форума на Среднем Урале его мероприятия в течение трех дней посетило более 45 тыс. человек.

В этом году вниманию свердловчан было представлено более 150 единиц новой и модернизированной техники, которая стоит на вооружении войск Центрального военного округа, что на треть больше по сравнению с прошлым годом. Посетители увидели последние модификации танка Т-72 и бронетранспортера БТР-82А, зенитную ракетную систему ПВО С-300, ударный и многоцелевой вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ, разведывательные комплексы и радиоэлектронной борьбы, беспилотную авиацию, артиллерийские системы, инженерную технику и др.

В рамках Года памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов совместно с музеем УГМК и Военно-патриотическим парком культуры и отдыха «Патриот» ЦВО впервые был развернут кластер исторической техники в количестве 15 единиц, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны. В составе экспозиции наряду с легендарным советским танком Т-34 представлены легкий американский танк М3 «Стюарт», являющийся самым массовым в своем классе, и средний пехотный танк «Матильда» армии Великобритании. В число экспонатов вошли также советские легкие артиллерийские установки СУ-5-2, СУ-76М, реактивные системы залпового огня БМ-8-24 и БМ-8-48, бронеавтомобиль БА-10М, американский внедорожник «Виллис МВ».

Также программой форума был предусмотрен динамический показ огневых и маневренных возможностей современной военной техники. Посетители форума смогли наблюдать за розыгрышем учебного боя, в котором были задействованы бронетанковые подразделения, мотострелковые подразделения при поддержке самолетов-разведчиков Су-24МР, многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и вертолетов армейской авиации.

Организаторы форума предоставили всем желающим возможность покататься в десантном отсеке современного бронетранспортера БТР-82А. Аттракцион оказался весьма популярным – за три дня работы форума более 1 тыс. человек смогли ощутить себя в роли членов экипажа бронетранспортера. На площадке форума развернута большая детская игровая зона, на которой представлены, в частности, площадки для лазертага, поставлены батуты для детей и подростков. Желающие приняли участие в сдаче нормативов ГТО.



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