29.08.2020 (19:34)

Танкисты мотострелковой бригады Северного флота продемонстрировали виртуозное владение боевой техникой на выставке МВТФ «Армия-2020» в посёлке Корзуново

Сегодня - в завершающий день региональной программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» на Северном флоте своё мастерство продемонстрировали танкисты, механики боевых машин, разведчики и военные музыканты отдельной мотострелковой бригады Северного флота в посёлке Корзуново Печенгского района Мурманской области.

Представление для посетителей выставки современного вооружения и военной техники началось в 11 часов выступлением оркестра мотострелковой бригады под руководством майора Святослава Трофимова. Музыканты сыграли попурри из джазовых композиций и выполнили дефиле на танкодроме перед трибунами со зрителями.

Прыжком с трамплина и оглушительными выстрелами из пушки поразил воображение зрителей экипаж «арктического» танка Т-80БВМ. Виртуозное владение техникой показали танкисты второго танка: стволом орудия они «забили» гвоздь в деревянный столб, а затем ножом, прикреплённым к срезу ствола, аккуратно разрезали пополам арбуз.

Мастерское вождений с преодолением естественных препятствий продемонстрировали механики-водители многоцелевого легкобронированного гусеничного тягача МТ-ЛБВ и бронетранспортёра БТР-82А.

Напоследок группа войсковых разведчиков показала мастерство владения приёмами акробатики и рукопашного боя.

Как и все три дня региональной программы военно-технического форума «Армия-2020», с 10 до 18 часов для посетителей площадки в Корзуново работала выставка вооружения и военной техники, на которой было представлено свыше 30 боевых единиц, применяемых мотострелками и морскими пехотинцами Северного флота в суровых условиях Крайнего Севера и Арктики, от танка Т-80БВМ, поступившего на вооружения мотострелковой бригады в прошлом году до уникальной пекарни на базе двухзвенного вездехода «Витязь».

Свежий хлеб, изготовленный прямо на выставке, солдатскую кашу и чай, посетители могли попробовать, не отрываясь от просмотра военной техники. Для детей были организованы игровая и спортивная зоны. Также работал пункт отбора на военную службу по контракту. Для свободного посещения был открыт музей Юрия Гагарина - первого в мире космонавта, который начинал свою офицерскую службу в гарнизоне Корзуново.

За всё время работы выставочной площадки форума «Армия-2020» в Печенгском районе её посетило несколько тысяч жителей Мурманской области.

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