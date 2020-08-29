29.08.2020 (19:28)

В Армении стартовал этап «Атлет» международного конкурса «Воин мира» АРМИ-2020

На горном полигоне г. Иджеван (Тавушская область) минобороны Армении стартовал военно-профессиональный этап «Атлет» в рамках армейских международных игр АрМИ-2020.

Состязания проводились на учебно-материальной базе минобороны Армении по подтягиванию на перекладине, метанию гранат и ножей на точность и дальность, в беге на 100 метров. Военнослужащие женского пола выполняли силовой комплекс упражнений.

Результаты за два дня испытаний военно-профессионального этапа «Атлет» будут оглашены судьями 30 августа после проведения промежуточных испытаний по сдаче нормативов по военно-спортивным упражнениям на горном полигоне в г. Иджеван.

В конкурсе профессионального мастерства военнослужащих «Воин Мира» принимают участие команды из республик Армения, Беларусь, Греция и Россия. Каждая команда представлена 4-мя военнослужащими, в том числе - одна женщина.

Организаторы игр из Армении стараются не меньше, чем участники этапов Конкурса. Главные задачи принимающей стороны, комфортное размещение команд, контроль их самочувствия и обеспечение полноценным питанием. Кормят военных вкусно и разнообразно. В меню представлены национальные блюда из мяса, птицы, рыбы, круп, овощей и других ингредиентов.

Конкурс АрМИ в Армении проводится с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Мира» проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств-участников СНГ.

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