29.08.2020 (13:16)

Российским кинологам не было равных в упражнении «Защитная служба» на третьем этапе конкурса «Верный друг»

Судейская коллегия подвела итог третьего упражнения в рамках проведения Международного конкурса военных кинологов «Верный друг».

Российским кинологам не было равных в упражнении «Защитная служба».

Первое место занял сержант Антон Курзаков со служебной собакой породы немецкая овчарка по кличке Зевс. Вторым стал капитан Алексей Бахтин с бельгийской овчаркой малинуа по кличке Кир. Замкнул тройку лидеров сержант Олег Чесноков с немецкой овчаркой по кличке "Гриша.

Упражнение «Защитная служба» представляло собой комплекс элементов, выполняемых собакой по команде.

Перед служебной собакой ставится задача обнаружить нарушителя в одном из нескольких укрытий, после чего лаем оповестить своего вожатого. При этом собака не должна нападать на обнаруженного человек,а пока он не начнет ей угрожать своими действиями, либо не получит соответствующую команду от вожатого.

При этом оценивалось четкость выполнения команд вожатого, «сосредоточенность» участников при выполнении поставленной задачи.

Вожатые со своими овчарками показывали свои навыки при отработке упражнений общего курса дрессировки, а затем приступали к задержанию и нейтрализации «нарушителя».

По результатам третьего упражнения первое общекомандное место занимает сборная Российской федерации. Второе место у команды Республики Беларусь. Замыкают тройку лидеров команда из Республики Узбекистан.

В 2020 году в состязаниях принимают участие 6 команд. Это команды из Алжирской Народной Демократической Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Государства Израиль и Российской Федерации.

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» проходит в период с 23 по 31 августа 2020 года.

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