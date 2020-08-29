29.08.2020 (18:23)

В подмосковном Алабине состоялись очередные заезды экипажей конкурса «Танковый биатлон»

29 августа в подмосковном Алабине в ходе проведения этапа «Индивидуальная гонка» конкурса «Танковый биатлон» состоялись заезды команд первого и второго дивизионов.

Команда из Китая финишировала первой с результатом 22 минуты 54 секунды. Следом закончили гонку танкисты из Азербайджанской Республики и Белоруссии с итоговым временем 23 минуты 22 секунды и 23 минуты 59 секунд соответственно. Последними из команд первого дивизиона «Индивидуальную гонку» завершили военнослужащие из Республики Сербия, которые прошли трассу за 28 минут 9 секунд.

В заезде второго дивизиона первой пришла к финишу с результатом 33 минуты 39 секунд команда Мьянмы. На втором месте — Вьетнам с результатом 37 минут 52 секунды. На третьем — танкисты Катара, которые преодолели дистанцию за 42 минуты 3 секунды.

Завтра, 30 августа, состоятся заключительные заезды команд этапа «Индивидуальная гонка», где будет определен лучший экипаж этапа и его призеры.

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