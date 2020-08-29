29.08.2020 (18:37)

На аэродроме Кубинка завершены демонстрационные полёты в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020»

В ходе динамического показа на аэродроме Кубинка в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020», проводимого с 23 по 29 августа 2020 г., были представлены более 70 натурных образцов авиационной техники по типам авиации на открытой площадке; демонстрационные полеты, летная программа для широкой публики, научно-деловая и образовательные программы, мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В динамическом показе современной боевой авиации участвовали фронтовые бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52, Ми-35М, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ, а также пилотажная группа "Беркуты" на Ми-28Н.

В общей программе показа участвовали авиационные группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил «Русские витязи», «Стрижи», «Беркуты». Также свою программу продемонстрировали пилотажная группа «Первый полет» на самолетах Як-52 и абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту, заслуженный мастер спорта России Светлана Капанина на самолете «EXTRA».

Группа высшего пилотажа ВКС России "Стрижи" на форуме "АРМИЯ-2020" впервые представили летную программу на девяти истребителях МиГ-29 (ранее группа демонстрировала пилотаж на шести истребителях).

Пилотажная группа "Русские витязи" представила обновленную летную программу. Летчики демонстрировали пилотаж как на недавно полученных Су-35С, так и на Су-30СМ, что подчеркивает профессионализм пилотов, выполняющих фигуры высшего пилотажа в одном строю на разных типах истребителей.

"Стрижи" и "Витязи" выступают на боевых, а не специально подготовленных для воздушного шоу истребителях. На этих же машинах они в рамках боевой подготовки отрабатывают учебно-боевые задачи, в том числе с реальным поражением воздушных и наземных мишеней на военных полигонах.

Для участия в динамическом показе привлекались 23 единицы авиационной техники, а за все время проведения форума пилоты налетали 5 смен и около 70 часов.



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