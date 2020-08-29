29.08.2020 (18:56)

В Новосибирске прошла церемония закрытия военно-технического форума «Армия-2020»

В Новосибирске состоялась церемония закрытия международного военно-технического форума «Армия-2020». Торжественное мероприятие прошло на территории военного аэродрома «Толмачево», где в течение трех дней работала выставка образцов современной военной техники.

За время работы форум посетили более 30 тысяч жителей и гостей региона. На площадке было представлено около 100 единиц военной и специальной техники: противовоздушной, ракетной, бронетанковой, автомобильной, а также военной авиации. Особый интерес у посетителей вызвала развернутая многоуровневая система воздушного контроля и защиты противовоздушной обороны, состоящая из комплексов С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», «Панцирь-С1», многофункционального радиолокационного комплекса «НЕБО-М» и автоматизированной системы управления ПВО «Фундамент-2М». Большое количество зрителей собрали возле себя и многоцелевые ударные вертолеты Ми-8АМТШ-В, МИ-24П, за штурвалом которых успели посидеть и сфотографироваться не только маленькие новосибирцы, но и взрослые. Военными медиками был развернут подвижный комплекс врачебной помощи, в котором они рассказывали и показывали возможности и способы оказания первой врачебной помощи в полевых условиях. Уникальная выставка бронетанковой и автомобильной техники была представлена образцами модернизированного танка Т-72Б3-М, БМП-2, БМП-3, бронированными автомобилями «Тигр» и «Тайфун», комплексными аппаратными связи П-230Т, П-260Т, командно-штабной машиной Р-149-МА1 и другой военной техникой.

Военнослужащие соединения специального назначения продемонстрировали захватывающее показательное выступление с применением имитационных средств.

Впервые на площадке форума был развернут полевой армейский хлебозавод, на котором военные повара выпекали хлеб и угощали посетителей, здесь же была развернута военно-полевая кухня, где готовили гречневую кашу с тушенкой и чаем.

Культурно-досуговую часть программы представили Дом офицеров Новосибирского гарнизона с музейной экспозицией «История Российской армии», а также военный ансамбль и творческие коллективы области.

На форуме работал мобильный пункт отбора по контракту на военную службу и пункт сдачи нормативов ГТО.

Особое внимание было уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических правил профилактики распространения коронавирусной инфекции - на развернутых контрольно-пропускных пунктах производилась обязательная термометрия всех участников мероприятия.

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