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29.08.2020 (19:26)

Проблемы внедрения информационных технологий и искусственного интеллекта в системе военного образования обсудили на форуме «АРМИЯ-2020»

В рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» состоялся круглый стол на тему «Информационные технологии и искусственный интеллект в системе военного образования: тенденции и инновации».

С вступительным словом перед участниками мероприятия выступил заместитель начальника Военной академии РВСН имени Петра Великого по учебной и научной работе генерал-майор Роман Ногин, который отметил важность развития информационных технологий и внедрение инноваций в систему военного образования.

Также были обсуждены вопросы интеграция традиционного и цифрового образования, применения образовательных модулей для формирования конвергентного знания в целях развития перспективных методов искусственного интеллекта в военной сфере.

В мероприятии приняли участие более 90 экспертов от 24 организаций представителей центральных органов военного управления и органов военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации, научно-производственных объединений и предприятий оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Западный военный округ
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