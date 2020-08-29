29.08.2020 (19:26)
Проблемы внедрения информационных технологий и искусственного интеллекта в системе военного образования обсудили на форуме «АРМИЯ-2020»
В рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» состоялся круглый стол на тему «Информационные технологии и искусственный интеллект в системе военного образования: тенденции и инновации».
С вступительным словом перед участниками мероприятия выступил заместитель начальника Военной академии РВСН имени Петра Великого по учебной и научной работе генерал-майор Роман Ногин, который отметил важность развития информационных технологий и внедрение инноваций в систему военного образования.
Также были обсуждены вопросы интеграция традиционного и цифрового образования, применения образовательных модулей для формирования конвергентного знания в целях развития перспективных методов искусственного интеллекта в военной сфере.
В мероприятии приняли участие более 90 экспертов от 24 организаций представителей центральных органов военного управления и органов военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации, научно-производственных объединений и предприятий оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений.