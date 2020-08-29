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29.08.2020 (18:41)

На Балтийском флоте начался полевой выход подвижного узла связи

На одном из полигонов в Калининградской области стартовал полевой выход подвижного узла связи флота.

В течение двух недель флотские связисты в полевых условиях сдадут нормативы по тактико-специальной, специальной и технической подготовкам, выполнят и проведут на местности  более 20 различных упражнений и тренировок.

Расчёты полевых станций отработают организацию связи со штабом флота, командными пунктами береговых частей, закрепят навыки по установлению новых каналов связи, опробуют и изучат  новые образцы техники.

Одновременно с подвижным узлом связи на полигонах проходят плановые учения подразделений связи из соединений и воинских частей Балтийского флота. В ходе учений будет проверена устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии, нарушении функционирования компьютерных сетей посредством вирусных атак и вредоносных программ, отработаны вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Полевой выход и учения военнослужащих подразделений связи являются плановыми, в нем задействовано до 1000 военнослужащих и свыше 50 единиц мобильных аппаратных, станций и комплексов связи.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Войска связи
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