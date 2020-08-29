29.08.2020 (18:33)

Оружейники из Ирана впервые заняли призовое место на этапе конкурса АРМИ-2020 "Мастер-оружейник"

На четвёртом этапе конкурса Армейских международных игр - 2020 "Мастер-оружейник", который проходит на полигоне "Константиновка" в Пензенской области, впервые произошли изменения в тройке лидеров. Команда Ирана показала второе время в оружейном биатлоне.

Командам предстояло на время произвести полную разборку и сборку пистолета Макарова ПМ, автомата Калашникова АК-74, пулемёта ПКМ и гранатомёта РПГ-7В. После чего участники соревнования пробегали 400 метров к боевым позициям и выполняли стрельбы на точность. За каждый промах команды получали 30 секунд штрафного времени. Всего предстояло поразить 13 мишеней на расстояниях от 50 до 500 м. По итогам данного этапа конкурса первое место с результатом 36:33 сек заняла команда России, представленная на соревновании Пензенским артиллерийским инженерным институтом. На втором месте впервые за четыре этапа оказалась команда Ирана с общим временем 54:28 сек. Третье место, как и на всех трех предыдущих этапах, занял коллектив из Армении с общим временем 59:55 сек. Занимающиеся второе место в общем зачёте конкурса команда Узбекистана сегодня финишировал на четвёртом месте с общим временем 1:02:02 сек.

Международный конкурс в Пензе открылся 23 августа. Он в этом году проводится в пятый раз, из них два раза проходил в Китае. В этом году в соревнованиях участвуют 8 команд и по этому показателю является самым представительным. Впервые в конкурсе принимают участие команды Вооружённых сил Лаоса, Камбоджа, Конго и Абхазии. Также в соревнованиях представлены сборные команды России, Армении, Ирана и Узбекистана.

Состязания проходят в пять этапов. На первых трех этапах оружейники выявляли лучших в ремонте гаубиц, зенитных установок и реактивных систем залпового огня. Заключительный пятый этап «Финальная эстафета ремонтных взводов» завершит соревнования 31 августа. В этот же день будут подведены итоги и на торжественной церемонии закрытия объявлены победители и призеры конкурса среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «Мастер-оружейник». Победителям будут вручены кубки, медали и памятные подарки.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и организаторов соревнования, зрители на конкурс допускаются после прохождения термометрии и дезинфекции. На трибунах обеспечена социальная дистанция. Все гости мероприятия ходят в медицинских масках.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице