29.08.2020 (17:53)

Международный военно-технический форум «Армия-2020» в Ставрополе посетило более 15 тысяч гостей

За три дня международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020» в Ставрополе на военно-патриотическом мероприятии побывало свыше 15 тыс. гостей.

На церемониях открытия и закрытия форума выступили представители командования 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и представители администрации Ставропольского края, почетные жители краевой столицы, а также ветераны войн и вооруженных конфликтов.

Гости форума ознакомились с более чем 50 образцами военной техники, в том числе ГАЗ 2330-14 «Тигр», «Рысь», БТР-82АМ, БМ-21 «Град», расчет ПЗРК «Игла», тренажер для выполнения стрельбы 1У40, прицельный станок ПС-51, тренажер 1У37, миноискатели: «Коршун», ИМПС, ИМП-2 с кошкой, учебные мины противотанковые и противопехотные, комплект средств разведки и разминирования КР-Е, САУ 2С9 «Нона», БМД-2, Р-149БМ (на базе БТР-80), РЭМ-КЛ и стрелковое оружие, имеющееся на вооружении подразделений ЮВО.

На специализированной площадке для посетителей была организована демонстрация боевых возможностей бронеавтомобиля «Тигр» и БТР-82АМ. Экипажи боевых машин продемонстрировали скоростное маневрирование БТР-82АМ в условиях боя в городе, действие группы спецназа на ГАЗ 2330-14 «Тигр» по охране первых лиц, эвакуация разведывательной группы на боевой технике из района выполнения задачи с применением БТР-82АМ и «Тигр».

Кроме того, ставропольцы смогли подержать в руках образцы стрелкового оружия и экипировки военнослужащих Вооруженных Сил. На форуме также работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где желающие прошли предварительные тесты и подали заявки для вступления в ряды российской армии. На главной сцене для гостей выступил военный ансамбль и творческие коллективы края.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» прошел одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.



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