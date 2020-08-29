29.08.2020 (17:47)

Военнослужащие Каспийской флотилии провели мероприятия, посвящённые закрытию Международного форума «Армия-2020» в Дагестане

В Каспийске состоялась церемония закрытия показа современных образцов вооружения, военной и специальной техники Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО), который проводился в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020».

Морские силы и сухопутные войска флотилии представили современное вооружение, военную и специальную технику в статическом показе на побережье Каспийского моря. В динамическом показе было задействовано свыше 20 боевых кораблей и вспомогательных судов КФл, в том числе новейшие ракетные корабли, малые артиллерийские корабли, десантные, патрульные и специальные катера, а также суда обеспечения и быстроходные лодки.

В рамках динамической программы показа посетители могли увидеть зрелищные эпизоды, в том числе прохождение кораблей и катеров с демонстрацией огневой мощи, высадку десантно-штурмовой группы, выход корабля на дистанцию ведения огня с применением артиллерийского оружия, траление и подрыв плавающей мины, оказание помощи аварийному кораблю, терпящему бедствие.

На период форума в Каспийске было организовано свободное посещение площадок научно-деловой, культурно-художественной и патриотической программы, многие желающие посетили полевой пункт отбора на военную службу по контракту.

Заключительным этапом мероприятий, посвященных закрытию военно-технического форума «Армия-2020», стало награждение победителей военно-спортивной эстафеты и выступление с концертной программой творческих коллективов Республики Дагестан «Виват Россия!».



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