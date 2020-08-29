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29.08.2020 (18:25)

Военно-транспортные самолеты Ил-76 сбросили 250 тонн воды для тушения пожаров в Оренбургской области

Два самолета военно-транспортной авиации Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами, 29 августа совершили шесть вылетов и сбросили 250 тонн воды для предотвращения возможной угрозы повторного возгорания сухой травы и тушения природных пожаров в Оренбургской области. Сбросы воды совершались в Первомайском и Илекском районах.

Военно-транспортная авиация была привлечена для оказания помощи в тушении пожара в Оренбургской области по решению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны России. Самолеты Ил-76 Оренбургского соединения военно-транспортной авиации оборудованы выливными авиационными приборами, а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военно-транспортная авиация
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