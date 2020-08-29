29.08.2020 (18:15)

Вопросы автоматизации различных аспектов психологической работы обсудили на форуме "АРМИЯ-2020"

Главной целью проведения круглого стола стало обсуждение проблемы автоматизации различных аспектов психологической работы и определение возможных путей ее решения, с учетом опыта специалистов из разных силовых структур. Данная тематика затронула вопросы, касающиеся перспектив создания и развития автоматизированной информационной системы «Военный психолог», а также ее использования в силовых структурах.

Основой для решения этих проблем должно стать ведение открытого диалога между всеми сторонами, задействованными в процессе создания, производства и внедрения автоматизированных информационных систем.

Выбранная тема как никогда актуальна для вооруженных сил и обусловлена не теряющей значимости проблемой диагностики и психологического сопровождения профессиональной деятельности военнослужащих.

Перспективы решения поставленной задачи, лежат в области разработки таких психодиагностических инструментов, которые смогут соответствовать как строгим требованиям надежности, так и отвечать вызовам практики, возникающими перед специалистами.

Создание открытой площадки для взаимодействия между специалистами-разработчиками программных решений, создателями психодиагностического инструментария и представителями силовых ведомств - стало основной задачей прошедшего мероприятия.

"Технологии сейчас это неотъемлемая часть жизни человека. И для того чтобы быть близким, понятным, знакомым, любое направление, сфера, структура должны учитывать эту реальность. традиционные привычные методы работы психолога, такие как психологические тесты в бумажном варианте и беседа с психологом, уже не позволяю решать задачи, которые стоят перед психологической службой Минобороны. Новое время требует новых решений и новых инструментов.

Так, автоматизированные информационные системы позволяют получать быструю, объективную и комплексную информацию, необходимую для организации эффективного психологического сопровождения военнослужащего в течение всей его профессиональной деятельности. Сегодня на круглом столе удалось создать площадку для диалога специалистов-психологов силовых структур, программистов, IT-компаний и ведущих ученых и практиков психологии, где обсуждался опыт внедрения технологий, сложности и перспективы его использования в психологической работе. Безусловно, еще есть над чем работать, но такие мероприятия позволяют вести открытый разговор о проблемных вопросах и искать оптимальные способы их решений" - отметила руководитель Департамента психологической работы Минобороны России Валентина Барабанщикова.

В завершении участники мероприятия были награждены дипломами за активное участие в подготовке и организации круглого стола.



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