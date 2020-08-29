29.08.2020 (17:44)

В Волгоградской области завершился Международный военно-технический форум «Армия-2020»

В Волгоградской области на базе филиала парка Патриот завершился Международный военно-технический форум «Армия-2020».

На торжественном закрытии выступил командир мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Клименко.

Военнослужащие Волгоградского гарнизона продемонстрировали гостям 5 эпизодов розыгрыша действий подразделений на поле боя: с высадкой аэромобильных групп на вертолетах, захватом пленного, эвакуацией раненого, действиями штурмовых групп, мотострелковых и танковых взводов, показательное выступление разведывательной роты, боевые возможности ИМР- 2, «летающий» танк Т-90А.

На форуме гости ознакомились с современными и историческими образцами вооружения, военной и специальной техники, различными видами стрелкового оружия – от пистолетов до противотанкового гранатомета и антиснайперского оружия.

В статическом показе было представлено 44 единицы боевой и специальной техники, танки Т-90А и Т-72Б3, боевая машина пехоты третьего поколения, 152-мм самоходные артиллерийские гаубицы «МСТА-С», «Акация», буксируемая «МСТА-Б», 120-мм «Хоста», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», 120-мм миномет «Сани», гаубица Д-30, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска-М1», зенитный ракетный комплекс ТОР-2М и «Стрела-10», противотанковый управляемый ракетный комплекс «Штурм-С», разведывательная химическая машина РХМ-6, боевая машина десанта БМД-2, советская 120-мм дивизионно-полковая авиадесантная самоходная артиллерийско-миномётная установка «Нона», бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А и др.

Для молодежи на полигоне был представлен спортивный кластер с площадками для стрельбы из пневматической винтовки и пейнтбола.

В зоне отдыха были организованы точки общественного питания, продажи сувениров и прохладительных напитков. Здесь же военные повара мотострелкового соединения ЮВО угощают посетителей форума солдатской кашей.



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