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29.08.2020 (17:41)

Более 150 человек посетили пункт отбора в рамках акции «Военная служба по контракту – твой выбор на МВТФ «Армия-2020» в Ставрополе

Все желающие смогли не только ознакомиться с правилами поступления, но и пройти предварительное тестирование на профпригодность и медицинское обследование. Специалисты провели беседы с гостями форума и рассказали о социальных гарантиях, льготах и денежном довольствии военнослужащих.

Проведение МВТФ ЮВО организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» проводился одновременно на всей территории ЮВО 29 августа с.г.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Служба по контракту
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